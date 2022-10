1400 Euro für „Netzwerk Leben! Benefizkonzert im Burger Roland-Gymnasium

Manche Schülerinnen und Schüler standen am Donnerstagabend zum ersten Mal auf der Bühne. „Musik querbeet... und was nach Corona übrig blieb“ war das diesjährige Benefizkonzert am Burger Roland-Gymnasium zugunsten der Stiftung „Netzwerk Leben“ überschrieben.