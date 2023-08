Burg - Noch laufen letzte Abstimmungsgespräche, aber das Ziel ist klar. Ab 1. Januar kommenden Jahres soll eine neue Landeslinie von Genthin nach Stendal führen. Die geplanten Änderungen bringen Vorteile auch für Fahrgäste aus Burg. Was ändert sich?

„Es gibt noch Planungen von der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt und der Landkreis Stendal muss sich auch noch positionieren“, sagte Thomas Schlüter, Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (NJL) am Freitag gegenüber der Volksstimme. Gespräche mit Vertretern des Nachbarlandkreises seien sehr positiv verlaufen, die Planung aber noch nicht abgeschlossen.

Die neue Landeslinie 790 wird die Linie 742 ersetzen. Die verkehrt bislang zwischen Genthin und Tangermünde, wird dann bis in die Kreisstadt verlängert. „Wer allerdings nach Stendal will, muss nicht über Tangermünde fahren“, erklärte Schlüter.

Neue Haltestelle heißt Rendezvous

In Fischbeck werde ein sogenannter Rendezvouspunkt gebaut, an dem die Fahrgäste von einem weiteren Bus, der Linie 900, übernommen werden. „Die Busse sind zeitlich aufeinander abgestimmt, so dass keine Verzögerungen entstehen und die Fahrt bequem verläuft“, so der NJL-Geschäftsführer.

Einmal pro Stunde treffen sich dann vier Busse in Fischbeck: die Linie 900 aus Havelberg, die Linie 900 aus Stendal, die Linie 790 aus Genthin und die Linie 790 aus Tangermünde. „Damit der Umstieg zwischen den vier Bussen komfortabel gelingt, wollen wir in den nächsten Jahren in Fischbeck eine moderne Mobilitätsstation bauen. An der neuen Haltestelle Fischbeck, Rendezvous sollen neben vier Bussteigen auch Stellplätze für Fahrräder und Autos geschaffen werden“, so die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (Nasa). Bis es soweit ist, halten die Busse am Fahrbahnrand an provisorischen Haltestellen.

Plus-Bus fährt im Stundentakt

Die Linie 790 wird als sogenannter Plus-Bus betrieben. Der Plus-Bus fährt im Stundentakt, hat direkte Anschlüsse zur Bahn und regelmäßige Fahrten auch am Wochenende.

Laut Nasa ist auch eine Abwandlung des Konzepts denkbar: Anstatt mit der Linie 900 immer nach Stendal zu fahren, könnte auch jeder zweite Bus stattdessen nach Tangermünde fahren. Die Linie 790 würde ebenfalls alle zwei Stunden abwechselnd nach Stendal und Tangermünde fahren. In Summe würde weiterhin jede Stunde ein Bus nach Stendal und ein Bus nach Tangermünde fahren, jeweils abwechselnd als Linie 790 oder Linie 900.

Pufferzeiten sind eingebaut

Der Anschluss in Fischbeck hat höchste Priorität. „Die vier Busse fahren erst los, wenn alle Fahrgäste umgestiegen sind. Im Fahrplan sind genug Pufferzeiten eingebaut, um auch bei Verspätungen warten zu können“, so die Nasa.

Wer von Burg oder Genthin aus Havelberg besuchen möchte, hat durch die neue Konstellation auch zeitliche Vorteile, da die Busse aufeinander abgestimmt sind. „Derzeit ist das manchmal ja fast eine Tagesreise“, so NJL-Geschäftsführer Schlüter.