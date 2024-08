Die Situation rund um den Parchauer See spitzt sich zu: Die Stadt warnt Badegäste vor dem Gang ins Wasser. Angler sind in großer Sorge. Denn: Die Algen sind zurück.

Besucher werden gewarnt, Angler in Sorge: Darum ist das Baden im Parchauer See jetzt gefährlich

Manfred Cichon und Nicole Nestroi nehmen am 6. August 2024 ein Bad im Mittelteil vom Parchauer See. Mittlerweile wird vom Baden abgeraten.

Parchau. - Schön grün. So lässt sich die Verfärbung beschreiben, die sich im Parchauer See bei Burg (Jerichower Land) eingestellt hat. Die Stadtverwaltung spricht die Empfehlung aus, auf das Baden zu verzichten. Angler beobachten die Situation rund um das dreiteilige Gewässer mit großer Sorge.

„Ein Fischsterben ist nicht allzu weit entfernt – der dritte Seebereich sieht übel aus“, schätzt Norman Becker vom Fischereiverein Parchau/Ihleburg, der das Gewässer gepachtet hat, ein.

Bei genauem Blick ist eine Verfärbung der Wasseroberfläche am Uferbereich des Mittelteils vom Parchauer See zu erkennen. Fotos: Marco Papritz

Damit spielt der Vereinschef auf den September 2023 an, als Tonnen an Fischen wegen Sauerstoffmangels verendeten. Der See hat ein Problem: ihm fehlt es an Wasserzirkulation und -austausch. Nach dem Hochwasser im Frühjahr 2024 hatte sich die Wassersituation im See am Dorfrand von Parchau zwar verbessert, nun fällt ihm aber das gute Wetter auf die Füße, wenn man so will.

Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Gefahr des „Umkippens“ – sprich, dass das Seesystem aus dem Gleichgewicht gerät. Dann stellen sich eine Nährstoffanreicherung (Eutrophierung) und ein Sauerstoffmangel ein.

See ist für Besucher perfekt für eine Auszeit

„Kommt jetzt ein langer, kalter Schauer, wird es eng“, merkt Norman Becker an. Der kühle Regen würde zu Boden sinken, das warme Wasser im See dann darüber liegen und somit für Fische vereinfacht gesagt eine Wand bilden. Sie könnten keine Luft holen und verenden. Eben so wie im September 2023.

Hoffnung, dass es nicht soweit kommt, besteht allemal. Am Wochenende gab der Mittelteil des See zwar das Bild einer grünen Wiese ab. Zwischenzeitlich habe es geregnet, was für eine Aufklarung des Wassers gesorgt habe, wie Nicole Nestroi und Manfred Cichon sagen.

Der Parchauer See ist ein Naturidyll und bietet Tieren einen Lebensraum – am und im Wasser. Foto: Marco Papritz

Sie sind seit mehreren Jahrzehnten Dauercamper am Parchauer See und haben dessen Entwicklung im Blick. „Die Bedingungen für eine entspannte Auszeit sind hier perfekt, daher sollte das Idyll unbedingt erhalten bleiben“, sind sie sich einig.

Im Nachgang des Fischsterbens hatten Angler vom Fischereiverein eine Spendenaktion ins Leben gerufen und Kreisverwaltung sowie Unterhaltungsverband eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf eine Rettung des Sees in Auftrag gegeben. Auf deren Umsetzung – Hauptmaßnahme soll ein Anschluss an die Elbe sein, um über eine Vorflut das Wasser vom See in Bewegung zu bringen – ruhen große Hoffnungen.

Gerüchte um „Niegripper“

Glasklar sei das Wasser vom „Parchauer“, der als einer der offiziellen Badeseen in Sachsen-Anhalt geführt wird, schon länger nicht mehr, so die Dauercamper, die aus Köthen stammen.

Zu Wochenbeginn hat es einen Vor-Ort-Termin von Fischereiverein und Stadtverwaltung gegeben. Das Wasser ist wegen des Verdachts auf Algenblüte untersucht. Nun wird vom Baden in den Parchauer Seen abgeraten, heißt es nun am 8. August 2024 von der Stadtverwaltung. Bedingt durch die hohen Temperaturen hätten sich Algen in einem Maß vermehrt, „dass sie den Menschen gefährlich werden können“. Hinweisschilder wurden bereits aufgestellt.

Hinweise, wonach vom Baden in den Parchauer Seen abgeraten wird, sind von der Stadtverwaltung angebracht worden. Foto: Stadtverwaltung Burg

Die letzte Beprobung der Seen erfolgte am 22. Juli 2024 und war laut Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt ohne eine Beanstandung geblieben. Zwar fanden sich in der Wasserprobe die Bakterien Escherichia Coli und Intestinale Enterokokken – allerdings in einer Anzahl, die nicht als schädlich gilt.

Laut aktueller Wetterprognose wird es in den nächsten Tagen sowie der kommenden Woche wieder sommerlich warm bei Temperaturen, die an der 30-Grad-Celsius-Marke kratzen können. Ein Umstand, der für den See gefährlich wird, wie Norman Becker sagt. Er ist nun Mitglied im Ortschaftsrat und möchte dort das Thema „Rettung vom Parchauer See“ mit einbringen.

Bange Blicke richten sich auch auf den Niegripper See

Ebenfalls ohne Beanstandung war im Juli auch der Niegripper See geblieben. Auch hier gibt es durch das sommerliche Wetter und eine hohe Wassertemperatur einen gewissen Anstieg an Bakterien und im Stillwasserbereich eine kleine Blüte. So wie in den Vorjahren.

Allerdings ohne dramatische Auswirkungen. Bislang jedenfalls. „Da das Wasser nicht jeden Tag beprobt wird, sollten die Badegäste stets einen Blick auf das Wasser werfen“, empfiehlt Andreas Paßlack. Er ist der Betreiber vom Campingplatz „Am Niegripper See“.