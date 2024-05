„Burg ist bunt“. So lautete nicht nur das Motto eines Straßenfestes in Burg (Jerichower Land), sondern war auch das Treiben in der Innenstadt. Das kam zur richtigen Zeit.

Bewohner setzen in Burg bei Magdeburg in der Innenstadt ein buntes Zeichen für Vielfalt

Unter dem Motto "Burg ist bunt" ist am 11. Mai 2024 auf dem Magdalenenplatz in Burgein Straßenfest auf die Beine gestellt worden, das für Vielfalt warb. Hier verziert Lina Hartmann das Gesicht von Besucherin Finja.

Burg - Buntes Treiben gegen braune Gedanken. So lässt sich das zusammenfassen, was auf dem Magdalenenplatz in Burg auf die Beine gestellt wurde. Unter dem Motto „Burg ist bunt“ hatten Kirchenkreis, Stadt und Unterstützter ein Straßenfest organisiert, das mit Mitmach-Aktionen und musikalischen Einlagen lockte.

Burg ist schon immer ein Ort der Vielfalt

Nicht als politisches Statement, sondern als gesellschaftlicher Schulterschluss angelegt, erinnerte Superintendentin Ute Mertens daran, dass Burg „schon immer für Vielfalt gestanden hat, sonst würde es etwa keine Franzosenstraße und auch reformierte Kirche geben“.

Eine Gruppe von Ukrainern, die aufgrund des Krieges ihr Heimatland verlassen haben und in Burg leben, hat sich am Straßenfest beteiligt. Mit Bürgermeister Philipp Stark haben sie ein Erinnerungsfoto gemacht. Foto: Marco Papritz

Das Straßenfest mit seiner Botschaft kam genau zur richtigen Zeit. Ute Mertens verwies auf die vielen rechten Schmierereien, die in diesen Tagen im Stadtgebiet – zuletzt an der St.-Petri-Kirche – aufgetaucht sind. So etwas habe in Burg und der Gesellschaft keinen Platz.

Lesen Sie auch: Viel Leerstand, kuriose Öffnungszeiten - Dieses Zeugnis gibt ein Experte der Innenstadt von Burg.

Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) freute sich über die gute Resonanz und vielen Teilnehmer, die sich in der Burger Innenstadt eingefunden hatten. Bewohner mit unterschiedlichen Nationalitäten Seite an Seite. „Die vielen Menschen hier zeigen, dass man mit einfachen Mitteln gemeinsam etwas bewegen kann.“

Auf Tafeln haben Teilnehmer vom Straßenfest in Burg unter anderem festgehalten, was sie sich für die Stadt und in der Stadt wünschen. Foto: Marco Papritz

Das Straßenfest war relativ kurzfristig organisiert worden. In diesem Jahr häufen sich rechte Schmierereien, die in verschiedenen Bereichen der Kreisstadt auftauchen. Die Polizei bestätigte der Volksstimme, dass es hier eine Zunahme der Vorfälle im Vergleich zum Vorjahr gibt.

Das Fest wurde von mehreren Polizisten abgesichert.