Das öffentliche WC am Spielplatz an der Hegelstraße ist bis 22 Uhr geöffnet. Da wird die Notdurft nicht selten im Gebüsch verrichtet. Die Idee einer halboffenen Toilette kam dennoch nicht an.

Kein zusätzliches WC neben Toilette am Spielplatz in Magdeburg

Die öffentlichen Toiletten am Spielplatz an der Hegelstraße in Magdeburg.

Magdeburg. - Braucht es eine zusätzliche Toilette am Spielplatz an der Hegelstraße? Eine Idee von CDU-Stadtrat Julian Schache sieht vor, direkt neben dem vorhandenen öffentlichen WC eine Amsterdam-Toilette aufzubauen.

„Können wir unsere Kinder dort spielen lassen, wenn dort so unhygienische Zustände herrschen?“, fragte er während der jüngsten Stadtratssitzung. Denn: Die öffentliche Toilette ist im Sommer nur bis 22 Uhr geöffnet. Doch im nahe gelegenen Kneipenviertel rund um den Hasselbachplatz sei auch später noch Betrieb. Dann würde auch schon mal in Büsche oder Hauseingänge gepinkelt. „Der Spielplatz wird weiter als Toilette missbraucht, das halte ich für kritisch“, so Schache.

Keine Amsterdam-Toilette am Spielplatz an der Hegelstraße in Magdeburg

Doch nicht nur die Verwaltung sieht eine Amsterdam-Toilette skeptisch. Auch im Stadtrat fand sich keine Mehrheit. „Eine halboffene Toilette an einem Kinderspielplatz ist widerlich“, fand Uwe Muehlbredt (AfD-Fraktion) deutliche Worte. Solch ein WC würde eine Klientel anlocken, die nicht gewünscht sein dürfte. Und für mehr Müll sorgen. Eine zusätzliche Toilette direkt neben einer Toilette hält er für „Schildbürgertum“. Der Stadtrat lehnte den Antrag der CDU/FDP-Fraktion mehrheitlich ab.