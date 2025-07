tätern droht hohe strafe Biberbabys vom Tode bedroht: Warum machen Menschen so etwas?

Täter haben an der Ihle bei Grabow den streng geschützten Hauptdamm eines Bibers zerstört. Jetzt ist das Leben der Biberbabys in Gefahr. Es gibt Hinweise darauf, dass hier Menschen am Werk waren, die sich bestens auskannten.