In der Arsenfabrik Osterwieck ist ein hochgiftiger Gefahrstoff ausgetreten. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Was die Bevölkerung im Landkreis Harz jetzt beachten muss und welcher Verdacht besteht.

Havarie in Arsenfabrik Osterwieck: Hochgiftiger Gefahrstoff ist ausgetreten - sind Einbrecher schuld?

Nach dem Austritt von hochgiftigem Arsen läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an einer Fabrik in Osterwieck.

Osterwieck. - In der Arsenfabrik in Osterwieck ist es am Dienstagmorgen, 22. Juli, zum Austritt von hochgiftigem Arsen gekommen. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region sowie der Fachdienst ABC des Landkreises Harz sind vor Ort im Einsatz.