Gegen das Budget von Ravensburg und China ist Puzzle-Königin Heike Worel aus Biederitz machtlos. Doch nun hat sie einen Weg gefunden, der selbst Großkonzerne in den Schatten stellt.

Von Außen wirkt die Spiel-Werkstatt in Gerwisch unscheinbar. Doch auf den zweiten Blick wird klar, was die Produkte und den Verkauf der findigen Puzzle-Königin so besonders macht.