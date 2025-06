Kommentar zum Vertrauensverlust in die Lokalpolitik Ortschaftsräte entmündigt

In letzter Sekunde ändert die CDU-Fraktion im Gommeraner Stadtrat ihre Meinung zu einer geplanten PV-Anlage in Karith und übergeht gemeinsam mit der AfD den Willen des Ortsrates. Ein fatales Signal, findet Thomas Schäfer in seinem Kommentar.