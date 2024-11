muss wald in heyrothsberge weichen? Wohnen im Wasserturm: Neues Wohngebiet entsteht vor den Toren Magdeburgs

In Heyrothsberge kommt Bewegung in das Wohngebiet „Alte Ziegelei“. Schon bald rollen die Bagger an. Wohnen im Wasserturm ist hier bald möglich. Ein Wohnbauvorhaben stößt auf viel Kritik, denn: Dafür müsste ein Waldgebiet gerodet werden.