Als am Morgen Schreie durch das Treppenhaus in Biederitz hallen, eilt Mutter Josepha die Stufen hinab. Auf halber Strecke steht ihr Sohn mit der schwer verletzten Familienkatze im Arm.

Not-OP wegen verbotener Falle: Schüler aus Biederitz findet schwer verletzte Katze

Schüler Joschua leistete bei der geliebten Katze Ersthilfe. Die Eindrücke von jenem Morgen wird er so schnell nicht vergessen.

Biederitz. - Wie an jedem Schultag verabschiedet Mutter Josepha Gorges ihren Sohn gegen 7 Uhr an der Wohnungstür. Wenige Momente später hallen Schockschreie durch das enge Treppenhaus. Schnellen Schrittes steigt sie die schmalen Laminatstufen hinab und erschreckt vor dem Anblick. „Ich habe damit gekämpft, nicht umzufallen und mich nicht zu übergeben“, so Gorges der Volksstimme gegenüber.