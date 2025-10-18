In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbst) hat am 18. Oktober ein Feuer zahlreiche Feuerwehren beschäftigt. Mehr als 80 Einsatzkräfte haben gegen die Flammen gekämpft.

Deetz/Zerbst - Ein Großbrand hat am Samstag (18. Oktober) mehrere Zerbster Ortsfeuerwehren in Atem gehalten, wie Stadtwehrleiter Denis Barycza informiert hat. In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbster) stand die ehemalige Eisdiele „Seestern“ in Flammen. Die Alarmierung ist kurz nach 7 Uhr morgens bei der Feuerwehr eingegangen.