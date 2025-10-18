weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Flammendes Inferno: Großbrand in Deetz bei Zerbst): Ehemalige Eisdiele steht in Flammen

Flammendes Inferno Großbrand in Deetz bei Zerbst): Ehemalige Eisdiele steht in Flammen

In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbst) hat am 18. Oktober ein Feuer zahlreiche Feuerwehren beschäftigt. Mehr als 80 Einsatzkräfte haben gegen die Flammen gekämpft.

Von Thomas Kirchner Aktualisiert: 18.10.2025, 18:09
In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbst) steht die ehemalige Eisdiele Seestern in Flammen.
In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbst) steht die ehemalige Eisdiele Seestern in Flammen. Foto: Feuerwehr

Deetz/Zerbst - Ein Großbrand hat am Samstag (18. Oktober) mehrere Zerbster Ortsfeuerwehren in Atem gehalten, wie Stadtwehrleiter Denis Barycza informiert hat. In Deetz (Einheitsgemeinde Zerbster) stand die ehemalige Eisdiele „Seestern“ in Flammen. Die Alarmierung ist kurz nach 7 Uhr morgens bei der Feuerwehr eingegangen.