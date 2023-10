Vor der Grundschule und Hort in Gerwisch ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. Zusätzlich machen das Hinweisschild "Schule", ein Piktogramm "30" auf der Fahrbahn und ein Geschwindigkeitsanzeiger auf die Situation aufmerksam. Dennoch halten sich viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Biederitz - So wie in Reesen hätte es Bürgermeister Kay Gericke (SPD) auch gern in den sechs Ortschaften seiner Gemeinde: Ein Blitzer an der Ortsdurchfahrt (B 1) sorgt in dem Ort nördlich von Burg dafür, dass die Autofahrer am Ortseingangsschild tatsächlich auf die Bremse treten. Doch es gibt da ein Problem.