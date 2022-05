Biederitzer Grundschüler verbringen eine abwechslungsreiche Woche bei der Ferienbetreuung

Biederitz - Musik und fröhliches Lachen erklingt aus dem ersten Stock der „Rappelkiste“ in Biederitz. Das ist für ein Kindergartengebäude nicht allzu ungewöhnlich, aber in dieser Woche sind nicht die ganz Kleinen hier, sondern die Grundschulkinder, die an der Ferienbetreuung teilnehmen. Brigit Schulze und Christian Sandau laufen zwischen den Tischen umher, geben Tipps, reichen Scheren und Materialien, denn an diesem Vormittag steht Basteln auf dem Programm.