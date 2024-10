Burg. - Die aktuelle Bildungsmisere erfasst auch in Burg immer mehr Schulen. Lehrermangel, Unterrichtsausfall, ein hoher Krankenstand sind allgegenwärtig, tragfähige Lösungen nicht in Sicht, aber unbedingt notwendig. Dringend sogar – wie ein Bildungsforum in der Burger Diesterwegschule zeigte. Die Initiatoren Jaqueline Gentzsch und Ivonne Grundmann fordern, dass gehandelt wird. „Immerhin geht es um die Zukunft unserer Kinder.“ Und die stecken schon seit Jahren in der bildungspolitischen Klemme.

