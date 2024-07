Parchau. - Der Parchauer See kommt nicht zur Ruhe. Der See am Rande der Ortschaft der Kreisstadt Burg, der aus drei Bereichen besteht, wird vom Gesundheitsamt Jerichower Land in den Blick genommen. Der Grund: Es haben sich Blaualgen gebildet.

