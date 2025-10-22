Der Blitzer auf der Autobahn A2 zwischen Theeßen und Burg Ost ist seit Ende Juni im Einsatz. Er stellte Rekordgeschwindigkeiten fest, die schwindelerregend sind.

A2-Blitzer schlägt seit Juni 65.000 mal zu: Rekordraser mit 321 km/h unterwegs

Teurer Blitzer für Raser: Der Enforcement-Trailer auf der Autobahn A2 zwischen Theeßen und Burg Ost hat bisher mehr als 65.000 Raser erwischt.

Burg - Seit Juni dieses Jahres steht auf der A2 zwischen Theeßen und Burg Ost ein sogenannter „Enforcement-Trailer“ - ein Superblitzer - der Polizei. Dieser hat in den letzten Monaten mehr als 2,2 Millionen Fahrzeuge kontrolliert.