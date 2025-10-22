weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Blitzer erfasst über 65.000 Raser auf der A2 in dieser Region

Der Blitzer auf der Autobahn A2 zwischen Theeßen und Burg Ost ist seit Ende Juni im Einsatz. Er stellte Rekordgeschwindigkeiten fest, die schwindelerregend sind.

Von Henning Paul Aktualisiert: 27.10.2025, 10:32
Teurer Blitzer für Raser: Der Enforcement-Trailer auf der Autobahn A2 zwischen Theeßen und Burg Ost hat bisher mehr als 65.000 Raser erwischt.
Burg - Seit Juni dieses Jahres steht auf der A2 zwischen Theeßen und Burg Ost ein sogenannter „Enforcement-Trailer“ - ein Superblitzer - der Polizei. Dieser hat in den letzten Monaten mehr als 2,2 Millionen Fahrzeuge kontrolliert.