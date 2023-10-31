Zirkus, Puppenspiel, Party und Ausflüge - dies sind Themen am Mittwoch, 24.12.2025, dem Heiligabend in Magdeburg.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 24. Dezember 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

"Der Nussknacker" im Magdeburger Insel Theater

"Der Nussknacker" steht auf dem Spielplan im Insel Theater in der Zollstraße 19. Matthi Engel führt als Pate Drosselmeier durch die funkelnde Welt aus Puppen, Tänzen und Träumen. Während es für die Vorstellungen am 19., 23., 25. und 26.12. um 18 Uhr zum Redaktionsschluss bereits Wartelisten gab, waren für den 20. und 21.12. um 14 Uhr, den 24.12. um 16 Uhr und den 20. und 21.12. um 18 Uhr noch Karten zu haben.

Die Geschichte: Es ist Weihnachtsabend, und Marie bekommt von ihrem geheimnisvollen Paten Drosselmeier ein ganz besonderes Geschenk: einen hölzernen Nussknacker. Doch in der Nacht geschieht etwas Wundersames – die Spielzeuge erwachen zum Leben, und ein wildes Gefecht zwischen dem tapferen Nussknacker und dem bösen Mäusekönig entbrennt.

E.T.A. Hoffmanns Weihnachtsmärchen erzählt von Mut, Fantasie und der Kraft der Liebe. Tschaikowskys zauberhafte Musik steht im Mittelpunkt dieser liebevoll inszenierten Geschichte: Wenn die berühmten Melodien erklingen, schmelzen selbst die größten Weihnachtsmuffel dahin.

Zum Abschluss klingt bei Kerzenschein und Gebäck die Veranstaltung mit einem gemütlichen Weihnachtsliedersingen aus.

Kirchen in Magdeburg

In den Kirchen der verschiedenen Konfessionen wird in Magdeburg das Weihnachtsfest gefeiert.

Unter anderem finden Gottesdienste im Magdeburger Dom und in der katholischen Kathedrale St. Sebastian statt. Aber auch die Kirchen in den Stadtteilen begehen das Fest zur Geburt Christi. Unter anderem beginnt um 22 Uhr eine Orgelvesper in St. Ambrosius mit Sora Yu.

Party im Magdeburger Flowerpower

Die "Rockin Jesus Birthday Party" wird im Magdeburger Flowerpower gefeiert. DJ Phil sorgt für das Geburtstagsständchen.

Das Lokal befindet sich nahe dem Hasselbachplatz im Breiten Weg 252. Beginn ist um 22 Uhr.

Zoo Magdeburg auch am Heiligabend geöffnet

Geöffnet hat zum Heiligabend in Magdeburg auch der Zoo. Die Einrichtung empfängt die Besucher in der Zeit von 9 bis 16 Uhr.

Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht. Die Zootiere sind Botschafter ihrer Art. Grund genug, einige von ihnen stärker in den Fokus zu rücken.

Blick in den Magdeburger Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark empfängt die Besucher am 24.12.2025 nur verkürzt. Von 10 bis 13 Uhr ist an diesem Tag bei freiem Eintritt der Besuch möglich.

Das 93-Hektar große Gelände am östlichen Elbufer beherbergte noch bis 1992 Soldaten der ehemaligen Roten Armee. Sie hinterließen ein Brachland mit übriggebliebenen Geschossen und einer Mülldeponie. Noch im selben Jahr wurde ein Wettbewerb zur Gestaltung des Geländes ausgeschrieben. Gebraucht wurde ein Areal für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 1999. Der erste Spatenstich passierte 1996 und im April 1999 öffneten sich die Tore für die Buga das erste Mal.