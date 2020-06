Die Freiwillige Feuerwehr Burg musste am Mittwochabend zu einem Brand ausrücken. Eine Gartenlaube stand in Flammen.

Burg (dt) l In Burg ist eine Gartenlaube abgebrannt. Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebookseite mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 22.45 Uhr von der Leitstelle zu ihrem dritten Einsatz am Mittwoch gerufen worden. Den Angaben nach stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Das Feuer drohte sich weiter auszubreiten. Eine Person befand sich offenbar nicht mehr in der Laube.

"Aufgrund der sehr hohen Temperaturen, begann sich der Putz von den Wänden zu lösen und Teile des Daches einzustürzen", schreiben die Feuerwehrleute weiter. Dennoch hatten die Einsatzkräfte die Lage im Griff, erstickten alle Glutnester und kontrollierten abschließend mit einer Wärmebildkamera. Nach etwa drei Stunden traten sie den Rückweg in das Gerätehaus an.

Der Laubenbrand war insgesamt der 101. Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Burg in diesem Jahr. Beim 100. Einsatz ging es um eine Ölspurbeseitigung am frühen Mittwochabend.