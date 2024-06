Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Burg (Jerichower Land) wird nun das Ausmaß des Schadens deutlich: Die Wohnungen sind gesperrt, eine Familie hatte großes Glück.

Bei Brand in Mehrfamilienhaus in Burg: Familie entgeht Katastrophe nur knapp

In einem Wohnhaus an der Bürgermarkstraße in Burg ist es am späten Abend vom 31. Mai 2024 zu einem Brand gekommen, das Haus ist unbewohnbar.

Burg - Ein hoher Schaden, eine lange Sperrung und großes Glück. So lässt sich die Bilanz eines Brandes in einem Wohnhaus an der Bürgermarkstraße in Burg zusammenfassen, der in den späten Abendstunden vom 31. Mai 2024 ausgebrochen war. Eine Familie musste von der Feuerwehr aus dem Dachgeschoss gerettet werden.