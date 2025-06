In einem früheren Workshop schuf der kanadische Bildhauer Graham Landin in Brandenstein eine Skulptur.

Brandenstein. - In dem ruhigen Ort Brandenstein entsteht eine lebendige Kulturlandschaft: Mit internationalen Künstlern, kreativen Workshops und beeindruckenden Skulpturen bringt der erste Kultursommer frischen Wind in die idyllische Umgebung. Erfahren Sie, was Besucher erwartet!