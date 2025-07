Lärm, Müll und eine kaputte Bahn. Die Anlage in Möckern sorgt für Ärger und soll nun abgebaut weden. Warum die Firma Wiesenhof eine wichtige Rolle spielt.

Brennpunkt in Möckern: Skaterbahn und Bolzplatz vor dem Aus

Ärger um den Bolzplatz in Möckern

Mehr Lärm und Dreck als Spaß für Jugendliche: Der Bolzplatz (links) und die Skaterbahn in Möckern. Unten im Bild ein Teil des Garagenhofes.

Möckern. - Spiel, Spaß, Erholung – so war der Plan. Stattdessen: Lärm, Müll und immer wieder Beschwerden der Anwohner. Möckerns Bolzplatz und Skaterbahn zwischen dem Pabsdorfer Weg und dem Wohngebiet Waldstraße sind zum Brennpunkt geworden. Denn hier spielen kaum noch Kinder und Jugendliche. Vor allem in den Abendstunden treffen sich hier Erwachsene. Bei der Lösungssuche sieht Möckerns Ortschaftsrat besonders eine Firma in der Pflicht. Doch das Unternehmen wehrt ab. Wie es jetzt mit den Freizeiteinrichtungen weitergehen kann.