Ausstellung sorgt für Begeisterung Diagnose Kunst: Künstler Björn Wiedemann stellt nach Zürich und New York jetzt in Burg aus

Björn Wiedemann ist einer der aufregendsten Künstler im Jerichower Land. Nach Ausstellungen in Zürich und New York sind seine Bilder jetzt in Burg zu sehen. Die neue Ausstellung begeistert.