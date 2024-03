Brutinseln für bedrohte Vögel in den Fluss gesetzt

Lostau - Sie sind an der Elbe zuhause und sollen es noch lange bleiben. Flussseeschwalben sind allerdings vom Aussterben bedroht. Nun sind von der Kreisverwaltung fünf Brutinseln in der Alten Elbe bei Lostau und Klietznick installiert worden. Damit sollen die Brut- und Sommervögel einen abgeschotteten Raum zur Brut und Aufzucht ihrer Jungvögel erhalten – einen Schutz vor Räuber. Von den Brutplätzen sollen auch Lachmöwen profitieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Verschmutzung sowie der Ausbau der Gewässer würden dazu führen, „dass sich die natürlichen Brutplätze der heimischen Vögel verringern“.

Die Brutinseln wurden von einer Fachfirma montiert und in die Gewässer eingelassen. Unterstützung gab es zudem von regionalen Unternehmen und Gemeinden.

Die aus dem Kunststoff Lupolen bestehenden Brutplätze, die bei Bedarf auch an anderen Stellen installiert werden können, sind verrottungsfest, frostsicher, nicht giftig für die Flora und Fauna und zudem recycelbar. Die Kosten in Höhe von 65.000 Euro werden komplett über eine Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt gestemmt.