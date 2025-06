Ausflugstipp im Harz Nach Töpfermarkt-Wegzug: „Lust auf Schönes“ bringt neues Kunsthandwerk-Event nach Wernigerode

Die Empörung in Wernigerode war groß, als 2024 das Ende des traditionellen Töpfermarktes in der Harz-Stadt feststand. Inzwischen steht eine neue Veranstaltung für Liebhaber von Kunsthandwerk und Schmuck in den Startlöchern. Was rund ums Rathaus geboten wird.