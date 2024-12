Die Burger Altstadtweihnacht beginnt am Freitag - mit vielen Mitmach-Aktionen und Neuerungen. Aber auch Polizeibeamte werden deutlich sichtbar vertreten sein. Das sind nicht die einzigen Sicherheitsmaßnahmen.

Burger Altstadtweihnacht: Wird es Waffenkontrollen in der Innenstadt geben?

Auf dem Weihnachtsmarkt am Weinberg gab es 2023 schon allerlei Gaukelei zu erleben – auch in diesem Jahr wird bei der Burger Altstadtweihnacht 2024 viel geboten.

Burg. - Nicht nur in Genthin herrscht an diesem Wochenende weihnachtliches Treiben. Auch die Burger Altstadtweihnacht bietet drei Tage lang viele Mitmach-Aktionen. Wo was geplant ist und wie sich die Polizei für den Weihnachtsmarkt aufgestellt hat.