Tradition in Neuwerk Grasedanz im Harz: Wer wird 2025 Grasekönigin in Neuwerk?

In Neuwerk steht vom 18. bis 20. Juli das traditionelle Grasedanz-Fest an. Ein ganzes Wochenende wird gefeiert, getanzt und die Frage geklärt, wer in diesem Jahr die Grasekönigin wird. Die Besucher dürfen sich auf einen erweiterten Biergarten freuen.