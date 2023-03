Burg - Tordis Burmester aus Burg hat als Anwohnerin an der Kreuzung Berliner Chaussee/Wasserstraße in den vergangenen Jahrzehnten schon so manches Verkehrschaos miterlebt, „wenn die Autobahn wieder mal dicht war“. Wie am Mittwoch, als ein mit Äpfeln beladener Sattelzug in Richtung Hannover umgekippt war. Wenige Stunden später standen ihr die Sorgenfalten besonders ins Gesicht geschrieben. Nicht nur, weil vom frühen Morgen bis zum Abend kein Ende der Autoschlange in Sicht war, sondern auch, „weil sogar Schulkinder Mühe hatten, wegen der kurzen Ampelphase die Straße zu überqueren. Wie lange soll dieser Zustand noch andauern?“, fragt die Burgerin. „Auf der Autobahn kracht es doch ständig.“

