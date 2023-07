Burg - Klappt es diesmal? Der Ausgang ist ungewiss, aber die Stadt nimmt einen neuen Anlauf, um die Gastronomie in der Stadthalle auf sichere Füße zu stellen. „Wir sind diesmal durchaus optimistischer, einen geeigneten Bewerber zu finden“, sagt Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib. So habe es beim jüngsten, so genannten Interessenbekundungsverfahren mindestens einen interessanten Bewerber gegeben, „der die Konzeptunterlagen jedoch nicht vollständig eingereicht hatte“. Wie die Volksstimme erfuhr, soll es auch zwischenzeitlich Anfragen von weiteren Gastronomen gegeben haben, was die Stadt allerdings nicht bestätigen wollte.

Mit der neuen Ausschreibung geht die Verwaltung auch tiefer ins Detail, um potenzielle Interessenten auf die Kreisstadt aufmerksam zu machen. „In erster Linie soll der Anbieter künftig die Veranstaltungen in der Stadthalle mit entsprechenden Speisen- und Getränkeangeboten versorgen“, erklärt Steib. Dafür erhalte der Pächter die exklusiven Versorgungsrechte bei Veranstaltungen in der Stadthalle - zunächst für fünf Jahre. Immerhin gebe es mit dem großen Saal (maximal 500 Personen), dem Restaurantbereich (100 Personen) und Konferenzsaal (100 Personen) ein entsprechendes Bewirtungspotenzial.

8600 Besucher pro Jahr

Im Schnitt stünden jährlich rund 100 unterschiedlichste Termine in der Einrichtung auf dem Plan – von der normalen Beratungsrunde im Konferenzraum der ersten Etage, wo beispielsweise „nur“ Getränke bereitgestellt werden müssen, bis zur großen Feier mit mehreren hundert Gästen, die essen und trinken wollen. Im vergangenen Jahr beispielsweise waren es mehr als 80 Veranstaltungen. Rund 8600 Personen besuchten dabei die Einrichtung. „Die Tendenz ist steigend“, sagt Steib. „Die Stadthalle war auch schon im ersten Halbjahr dieses Jahres gut besucht, was sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen wird. Und mit einem gastronomischen Pächter könnten noch mehr Angebote unterbreitet werden.“ Darüber hinaus sei es auch möglich, den Außenbereich der Stadthalle zu nutzen - möglicherweise als Biergarten.

Fachkräftemangel wird sich aus

Auch Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) sieht in der „Individualität der Gastronomie“ gute Chancen, in der Stadthalle Fuß zu fassen. „Wir sind gesprächsbereit, was das künftige Konzept betrifft“, sagt er. Das größte Problem dabei dürfte nicht das Interesse von Bewerbern sein, sondern die Tatsache, das Personal dafür zu finden – mit unregelmäßigen Arbeitszeiten. Darauf hatte schon der Dehoga-Landesverband vor Monaten hingewiesen. Tenor: Der Fachkräftemangel wirke sich in der Hotelund Gaststättenbranche massiv aus. Nicht wenige Gaststätten hätten ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen, weil sie kaum noch Mitarbeiter hätten.

Auch die bisherigen Pächter außerhalb Burgs mussten bereits in den vergangenen Jahren mit dem Personal jonglieren, weil an manchen Tagen nur eine Veranstaltung abzusichern war, an anderen Tagen dafür mehrere gleichzeitig.

Die Stadthalle wurde 2002 nach einer Grundsanierung neu eingeweiht. Zwischen 2002 und 2012 gab es vier Gastronomie-Pächter. Das letzte Unternehmen, das sich kürzlich verabschiedete, war die Magdeburger Gastro Conzept GmbH.