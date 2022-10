Burg: Bundespreis des Handwerks für Sanierung der Villa Krocker

Burg - Die aufwendigen Sanierungsarbeiten der Villa Krocker in der Burger Bruchstraße 20/21 sind fast abgeschlossen, das Gebäude mit dem Anbau fügt sich beispielhaft in die Altstadt ein. Dieses Resümee zogen die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und der Zentralverband des Deutschen Handwerks, die jetzt den „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ verliehen haben – an acht Denkmaleigentümer und 31 Handwerker aus Sachsen-Anhalt.