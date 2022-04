Burg: Passt der russische Panzer noch in den Goethepark?

Russische Bomben fallen auf die Ukraine, unschuldige Menschen werden um Leben, Hab und Gut gebracht. Passt das Kriegsgerät aus Sowjetzeiten noch in den Goethepark?

Burg - Nach dem Zweiten Weltkrieg rollen in Europa wieder die Panzer. In Europa tobt der Krieg, das mächtige Russland schickt ganze Verbände ins Nachbarland. Aus den Rohren modernster Modelle wird mit scharfer Munition geschossen. 1945 waren es hingegen die typischen T 34, die auch durch Burg rollten. Die Sowjetsoldaten blieben. Und ein Panzer, der seit Anfang der 1970er Jahre im Goethepark steht und dessen Kanone Richtung Westen zeigt, steht in der Kreisstadt ganz speziell für die Siegermacht. Als offizielles Symbol für das Ende des Faschismus haben sich die Burger über Jahrzehnte daran gewöhnt.