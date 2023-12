Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg. - Kinder sollen im kommenden Jahr in Burg im Mittelpunkt stehen. Auch deshalb, weil 2024 kein Rolandfest geplant ist, bei dem Programme für die Jüngsten mit integriert sind. „Und weil die Kinder uns am Herzen liegen, gehen wir einen neuen Weg“, kündigt Burgs Kultur-Fachbereichsleiter Maximilian Steib an. Das heißt: Nicht nur am 1. Juni, also am Internationalen Kindertag, soll gefeiert werden, sondern erstmalig eine ganze Woche vom 27. Mai bis 2. Juni an verschiedensten Orten. „Hierfür ist allerdings das Engagement der lokalen Vereine, Institutionen, Schulen, Kindertagesstätten, sozialen Einrichtungen oder Interessengruppen gefragt. Ziel ist es jetzt schon, ein interessantes Programm für diese Festwoche zu erstellen, in der es jeden Tag für Kinder, Familien und Eltern etwas zu erleben gibt“, so Steib.