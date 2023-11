Burg - Der 7. Juli 2023 war für Burg einschneidend: Das öffentliche Leben stand urplötzlich still, als nach einem Fehler im Umspannwerk an der Niegripper Chaussee etwa 20.000 Haushalte für eineinhalb Stunden ohne Strom waren und auch das Handynetz nicht mehr zur Verfügung stand. Eine Kommunikation wichtiger Partner war zu dieser Zeit außerhalb des so genannten Betriebsfunkes nicht mehr möglich.

Solch ein Zustand sollte sich nicht wiederholen. Aus diesem Grund hat die Stadt im Sommer entsprechende digitale Funkgeräte angeschafft, die in den vergangenen Monaten aufgerüstet und getestet wurden. Jetzt sind sie vollständig einsatzbereit. Genutzt wird die moderne Technik gemeinsam mit den Betreibern der kritischen Infrastruktur wie Wasserverband oder Stadtwerke, um auch für Katastrophenfälle gewappnet zu sein, so Julian Strobach, zuständig für den Brandschutz in der Stadt.

„Die Investition ist Bestandteil eines neunteiligen Risiko- und Krisenmanagements der Kreisstadt“, erklärt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Dazu gehören solche Punkte wie die Organisation von so genannten Leuchttürmen als Kommunikationszentren und Anlaufpunkte, die Koordination der Stabsarbeit innerhalb der Verwaltung, die Verpflegung und Personalplanung von städtischen Einrichtungen sowie von Rettungskräften, wie beispielsweise beim Bauhof und der Feuerwehr, der Schutz oder die Wiederherstellung kritischer Infrastruktur und die Informationen für die Bevölkerung.

Der Funkverkehr wird über eine spezielle Frequenz durchgeführt. Mit diesen speziellen Vorkehrungen nehme Burg im Jerichower Land eine Vorreiterrolle ein, so der Bürgermeister.