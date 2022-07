Burg: Toiletten in den Parkanlagen jetzt nutzbar

Burg - Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der in der Vergangenheit immer wieder gefragt wurde, wann sich denn die Toilettentüren endlich öffnen, machte am Mittwoch am Goethepark die Einlassprobe – und erlebte, dass in modernen öffentlichen Sanitäranlagen jede Menge Elektronik verbaut wird. Sie regelt unter anderem den Wasserverbrauch, Papierspender oder die Reinigung. Öffnen sich die Türen der WCs derzeit noch per Knopfdruck, sind künftig 50 Cent notwendig. Diese spezielle Technik für den Münzeinwurf konnte wegen großer Nachfrage noch nicht rechtzeitig geliefert werden. „Wir rechnen aber in den kommenden Wochen damit“, sagte Annett Wolter vom Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Stadtverwaltung.