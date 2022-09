Burg zum Sparen bei Strom und Gas gezwungen: Wann bleibt es in der Stadt dunkel?

Die Straßenbeleuchtung auf das Nötigste reduzieren. In Burg könnte es demnächst in den Nachtstunden dunkler werden.

Burg - Licht aus, Heizungen runter drehen, kein Warmwasser. So in etwa lassen sich die Maßnahmen zusammenfassen, die bundesweit von Städten zum Thema „Kostensparen“ auf den Weg gebracht wurden. Im Jerichower Land ist Gommern beispielsweise mit dabei. In Burg machen sich Bewohner ihre Gedanken, wie sich die Energiekrise in der Stadt zeigen wird. Genauer gesagt, welche Schritte zum Kostensparen eingeleitet werden. Die Stadtverwaltung hat schon feste Pläne.