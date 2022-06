Burg: Zwei Feste sind gerettet

Burg - Burg und die abgesagten Feste – das Kapitel hat in den vergangenen Tagen für zahlreiche Leserreaktionen und einen Shitstorm in sozialen Netzwerken gesorgt. Zuvor hatte Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) im Hauptausschuss des Stadtrates verkündet, das Weinbergfest, die Lichternacht und den Spuk im Park dieses Jahr zu streichen – wegen akuten Personalmangels im Kultur-Fachbereich. Nach Gesprächen innerhalb der Verwaltung und mit Vereinen gibt es nun einen Lichtstreif am Sommerhorizont. So sollen Weinbergfest und Lichternacht – überhaupt mit die beliebtesten Feste in Burg – doch stattfinden.