Burger Advent in der Innenstadt mit einer rollenden Weihnachtstür

Burg - Wenn auch die Altstadtweihnacht wieder der Pandemie zum Opfer gefallen ist, soll sich ein Besuch in der Innenstadt trotzdem lohnen und für Kurzweil lohnen. Dazu laden in diesem Jahr der lebendige Adventskalender und das Adventsshopping ein, das die Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung mit dem Geschäftsstraßenmanagement und engagierten Händlern auf die Beine gestellt hat. „Wir wollen damit unsere Gewerbetreibenden unterstützen, weihnachtlichen Charme versprühen und die Innenstadt verstärkt in den Fokus rücken“, begründet Stadt-Mitarbeiterin Kirsten Backhaus. Und das unter anderem mit einer originellen Idee: So wird eine rollende Adventstür, die durch das Blumenhaus Vogt geschmückt wird, vom 1. bis 24. Dezember jeweils vor ein Geschäft geschoben: Der Weihnachtsmann höchstpersönlich oder einer seiner treuen Helfer werden diese Tür dann wochentags um 16 Uhr sowie sonnabends gegen 10 und sonntags 11 Uhr mit lautem Glockengeläut öffnen. Wer dann eintritt, kann sich auf einen gut gefüllten Lostopf mit 30 Losen und tollen Gewinnen freuen. Zusätzlich wartet täglich ein Hauptgewinn auf die Besucher – eine prall gefüllte „I love Burg“-Einkaufstasche, die alle teilnehmenden Händler und die Stadt zuvor befüllt haben.