Burger Clausewitz-Erinnerungsstätte präsentiert neue Exponate

Rolf Reiner Zube mit einer Zinnfigur, die in den 70er Jahren von Fritz Menz graviert wurde.

Burg - Der Duft von frischgebrühtem Kaffee erfüllte die Clausewitz-Erinnerungsstätte, auch selbstgebackener Erdbeerkuchen stand auf der Tafel. So appetitlich beides war, angelockt haben die Besucher am Sonnabendvormittag in erster Linie aber wohl die Ausstellungsstücke. Rolf Reiner Zube, Leiter der Erinnerungsstätte, und Rolf Gädke vom Freundeskreis Carl von Clausewitz präsentierten Exponate, die teilweise der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich waren.