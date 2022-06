Burger Feuerwehrgeschichte in der Altmark

Die Freiwillige Feuerwehr Burg feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Interessantes über sie zu erfahren und zu entdecken gibt es aber auch an einem ganz anderen Ort.

Michael Schneider, Leiter des Landesfeuerwehrmuseums, päsentiert die Drehleiter, die in den 60er Jahren in Burg unterwegs war. Sie ist immer noch fahrtüchtig, die Leiter kann auf 26 Meter Länge ausgefahren werden.

Burg - Wer auf Spurensuche in der Vergangenheit der Freiwilligen Feuerwehr Burg gehen will, sollte auch einmal über das Jerichower Land hinausschauen. Im Landesfeuerwehrmuseum in der Nachbarkreisstadt Stendal gibt es einige Schätze zu entdecken.