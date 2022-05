Burger Förderverein der Landesgartenschau mit stabiler Mitgliederzahl

Der Förderverein der Landesgartenschau (Laga) ist einer der mitgliederstärksten Vereine in Burg. Was ist das Rezept der Gemeinsamkeit?

Burg - Er ist ein Kleinod inmitten der Altstadt, das heute sogar Bestandteil der „Gartenräume-Parks“ Sachsen-Anhalts ist und Besucher anzieht – der rund 600 Quadratmeter große Kräuter- und Knotengarten in der Deichstraße. Wie sehr Pflanzenfreunde auf der relativ kleinen Fläche auf ihre Kosten kommen, hat wieder einmal der jüngste Tag der offenen Tür gezeigt, als Interessierte die Beete und Kräuter – natürlich auch für den Hausgebrauch – in Augenschein nahmen und mit Vereinsmitgliedern ins Gespräch kamen. Auch deshalb bildet die Anlage ein Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins der Landesgartenschau (Laga), wie der Vorsitzende Wolfgang Meyer auf der jüngsten Mitgliederversammlung resümierte. Da wird gemäht, gepflanzt, gestaltet und gewässert. „Wir investieren viel Zeit und Kraft in den Garten, aber es lohnt sich.“

Immerhin kümmert sich eine engagierte Gruppe um die Fläche, die im Zuge der Laga entstanden ist. Und weil neben der Arbeit auch das Feiern dazugehört, hat der Verein für den kommenden Monat ein großes Ziel vor den Augen – ein Flora-Fest. Der Grund ist klar: Die Flora, Burgs bekannte Brunnen-Figur, grüßt im Kräuter- und Knotengarten und ist dort ein Hingucker. Mit ihr sind wegen der verschiedenen Standorte zudem viele persönlichen Geschichten verbunden. Und mit einem geselligen Beisammensein will der Verein die Burger daran teilhaben lassen und vielleicht auch noch weitere Mitstreiter gewinnen, so Meyer. „Wir wollen auch zeigen, dass die Flora im umzäunten Garten gut aufgehoben ist.“

Naturgemäß sind die Laga-Freunde mit dem grünen Daumen auch immer dann zur Stelle, wenn es darum geht, die Stadt zu verschönern. Die Blumenampel-Aktion, die der Verein jedes Jahr übernimmt, hat 2021 wieder die nötige Anzahl von Spendern gefunden und erfreut sich auch dieses Jahr einer großen Resonanz, betonte Vorstandsmitglied Udo Vogt. Er dankte auch dem Bauhof, der für die Bewässerung verantwortlich zeichnet. „Die vielen Farbtupfer sind eine großere Bereicherung.“

Daneben wollen sich die Fördervereinsmitglieder auch in den nächsten Monaten an Weinbergfest, Lichternacht oder Altstadtweihnacht beteiligen. Der Verein umfasst 87 Mitglieder.