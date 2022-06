Burger Goethepark wird drei Tage zur Feiermeile

Burg feiert an drei Tagen das traditionelle Rolandfest. In diesem Jahr allerdings erstmals im Goethepark. Der Eintritt ist frei.

Burg - Nach der Lichternacht geht es in Burg vom 3. bis 5. September 2021 hoch her: Das traditionelle Rolandfest – dieses Mal wegen Corona im Goethepark – verspricht einen Mix aus Spaß, Musik, Stadtgeschichte sowie Kinder- und Familienveranstaltungen. Und das an drei Tagen. „Wir hoffen, damit den Geschmack der Burger und möglichst vieler Gäste zu treffen. Die Angebote sind jedenfalls vielversprechend“, kündigt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) an.