Burger Rolandfest Anfang September mit Party im Goethepark

In Burg wird kräftig gefeiert. Das diesjährige Rolandfest soll Besucher vom 2. bis 4. September in den Goethepark locken. Geplant ist ein Programm für Jung und Alt.

Burg - Nach Corona ist in Burg wieder Feiern erlaubt. So soll die Stadt am ersten September-Wochenende ganz im Zeichen des traditionellen Rolandfestes stehen. Diesmal nicht im Zentrum von Burg, sondern im Goethepark. „Möglich wird der kulturelle Höhepunkt auch in dieser besonders großen Form, weil sich zahlreiche Sponsoren beteiligen“, sagt der städtische Kultur- und Tourismuschef Maximilian Steib.