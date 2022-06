Burger Rolandfest im Goethepark mit Kinderprogramm und Kuchen eröffnet

Das Burger Rolandfest wurde Freitagnachmittag im Goethepark feierlich eröffnet. Bis zum Sonntag geht es im Grünen hoch her.

Burg - Sonne satt, gute Laune und Hunderte von Besuchern, die vor allem mit Kindern auf ihre Kosten kamen: Besser hätte der Auftakt des diesjährigen Rolandfestes am Freitag nicht sein können. Der Burger Goethepark hatte seine Feuertaufe als Veranstaltungsort schon kurz nach Öffnung der Tore am Nachmittag bestanden. „Ich freue mich, dass sich so viele Gäste hier im Grünen einfinden“, freute sich Bürgermeister Philipp Stark (parteilos), der gemeinsam mit Michaela Delorme von der gleichnamigen Burger Bäckerei den ersten, rund 1,80 Meter langen Rolandkuchen anschneiden durfte und damit den Startschuss für das dreitägige Fest gab. „Nach einer langen Zeit der Pandemie haben wir allen Grund zum Feiern“, sagte Stark, der sich zugleich bei den Sponsoren wie den Stadtwerken und der Burger Wohnungsbaugenossenschaft bedankte, „die einen großen Anteil daran haben, dass ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt werden konnte.“ Eine Kostprobe lieferten zu Beginn die Jungen und Mädchen der Kita „Käte Duncker“, die die Besucher, darunter viele Eltern und Großeltern, willkommen hießen und für ihr Programm jede Menge Beifall ernteten. Auch Schüler der Kreismusikschule, Steppken der Kita „Kinderparadies“ und des Tanzclubs „Vilando“ zeigten ihr Können und sorgten auf ihre Weise für ausgefüllte Stunden. Trude Emmrich aus Burg war wie viele andere begeistert davon. „Ich habe meinem Enkel zugeschaut und finde es außerdem gut, dass man dieses Mal den Park als Veranstaltungsort ausgewählt hat“, sagte die Rentnerin. „Das hat doch mehr Flair.“