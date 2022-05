Burger Seniorenheim in massiver Personalnot

Burg - Die Corona-Welle hat das Altenhilfezentrum des Cornelius-Werks am Marienweg schwer erwischt. Glücklicherweise waren nicht Bewohner betroffen, aber zahlreiche Mitarbeiter mussten wegen ihrer positiv getesteten Kinder in Quarantäne gehen. Die Personalknappheit wurde so groß, dass sich Einrichtungsleiter Mark Döderlein-Lessmann mit einem Hilferuf an das Gesundheitsamt wandte. „Ich habe dringend um Unterstützung gebeten", erzählte er.