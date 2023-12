Burg. - Zu Beginn eines neuen Jahres sollen nicht nur Vorsätze umgesetzt werden, oftmals bietet sich noch die Gelegenheit zum Entspannen. Eine ideale Möglichkeit, die Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ in Burg aufzusuchen. Immerhin stehen dort beispielsweise mehr 1.600 DVDs und Blurays bereit, die jeweils für vier Wochen ausgeliehen werden können. Und das natürlich in einer großen Auswahl an aktuellen Filmen, beliebten Kinderserien und interessanten Filmklassikern. „Besonders begehrt sind Abenteuerfilme für die ganze Familie“, weiß Bibliotheksmitarbeiter Michael Dümche. Mehr noch: Mit einem Bestand von mehr als 25.000 Medien habe sich die Einrichtung in den vergangenen Jahren fest etabliert. „Auch deshalb, weil Fern- und Onleihe gut genutzt werden.“

Das breitgefächerte Angebot habe auch dazu geführt, dass die Einrichtung in diesem Jahr 140 Neuanmeldungen verbuchen könne, resümiert die Leiterin Maria Sonnabend. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 gab es 114 Anmeldungen und 2021 genau 130. „Das spricht für unsere Bibliothek und die engagierte Arbeit der Mitarbeiter“, sagt Fachbereichsleiter Maximilian Steib, der auch auf die Kooperationen mit Schulen und Kindereinrichtungen im Rahmen von Bildungsprojekten verweist.

Die Stadtbibliothek „Brigitte Reimann“ wurde am 10. November 2007 nach umfangreichen Renovierungsarbeiten in der Berliner Straße 38 eröffnet. Ziel war es, mehrere Standorte zu einer zentralen Bibliothek zusammenzulegen. Deshalb wurden die Objekte Zerbster Straße (Erwachsenenbibliothek), Breiter Weg (Kinderbibliothek) und in der Alten Kaserne 2 (Verwaltungsbibliothek) zusammengeführt.

Die Bibliothek, die sich nachweislich im ältesten Gebäude der Stadt Burg (Ersterwähnung 1589) befindet, hat heute ihren Bestand auf drei Etagen, die eine Fläche von insgesamt 1560 Quadratmetern einnehmen.