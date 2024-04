Burg. - Als ehemalige Gastgeberstadt einer Landesgartenschau (Laga) ist Burg auch auf der Laga in Bad Dürrenberg im Süden Sachsen-Anhalts präsent. Nicht nur mit einem Stand, sondern einem Städtegarten. Besucher können so die Kreisstadt und das Jerichower Land kennenlernen – auch wenn die Fläche dafür nur etwa 25 Quadratmeter einnimmt.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes waren jetzt knapp eine Woche in der Kurstadt, um das Terrain entsprechend anzulegen. Im Mittelpunkt stehen dabei mehrere, rund 2,20 Meter hohe Türme mit Informationen über die Kreisstadt und die Region. Auch eine Sitzbank des Metallkünstlers Peter Schmitz gehört zum Ensemble, so Kultus-Fachbereichsleiter Maximilian Steib.

Die Laga in Bad Dürrenberg wird am 19. April eröffnet und erstreckt sich bis 13. Oktober. Sie steht unter dem Motto „Salzkristall & Blütenzauber“ und verspricht 178 unvergessliche Tage inmitten eines Blütenparadieses. Duftende Blumen und der feine Salzgeschmack der Sole sollen die Gäste verzaubern und entspannen. Der historische Kurpark liegt direkt am Gradierwerk. Es ist das längste noch in Betrieb befindliche Gradierwerk Deutschlands.

Informationen zum Landesfest gibt es auch in der Tourist-Information Burg und unter www.laga-badduerrenberg.de