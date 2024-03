Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Burg/Bad Dürrenberg. - Von der Ihle in die Kurstadt Bad Dürrenberg an der Saale: In etwas mehr als sechs Wochen wird im Süden Sachsen-Anhalts die fünfte Landesgartenschau (Laga) eröffnet. Wie in Burg 2018 werden Hunderttausende Besucher erwartet. „Und auch wir sind mit von der Partie“, kündigt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) an. Und zwar im Rahmen der so genannten Städtegärten.