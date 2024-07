Burg. - Der am 9. Juni neu gewählte Stadtrat ist nun arbeitsfähig. Das Gremium hat sich Donnerstagabend in der Stadthalle konstituiert – nahezu geräuschlos, ohne große Debatten oder gar Wortgefechte, wie sie bei „normalen“ Sitzungen oftmals auf der Tagesordnung sind. Nur der Zähl-Marathon dauerte seine Zeit, weil mehrfach geheim oder namentlich abgestimmt wurde und ausgezählt werden musste.

Das begann schon mit der Wahl des Stadtratsvorsitzenden. Während die AfD-Fraktion auf einen eigenen Kandidaten verzichtete und der größten Fraktion (CDU/FDP/BFW) den Vorrang ließ, schlug deren Fraktionschef Frank-Michael Ruth wieder Markus Kurze vor, der das Amt auch in den vergangenen Wahlperioden inne hatte.

Deutliche Mehrheit für Markus Kurze

Der Landtagsabgeordnete konnte schließlich eine deutliche Mehrheit von 25 Stimmen (bei 31 anwesenden Räten) auf sich vereinen. Bei der Wahl des 1. Stellvertreters schickte die AfD-Fraktion Jan Scharfenort ins Rennen, die SPD/Dr. Wolffgang-Fraktion Dominik Patté.

Der Landtagsabgeordnete Scharfenort wurde mit 17 Stimmen in diese Funktion gewählt, mit deutlicher Mehrheit Patté anschließend als 2. Stellvertreter bestätigt. Markus Kurze sieht den neuen Stadtrat mit dem dreiköpfigen Präsidium damit für die neuen Aufgaben gewappnet. „Die Bürger erwarten von uns, dass wir die Stadt weiter voranbringen und Beschlüsse im Sinne der Menschen fassen. Dafür sollten wir weiter alle gemeinsam arbeiten.“

Mehrheit für Anträge der AfD-Fraktion

Zum Abstimmungsprogramm gehörten zudem einige Anträge der AfD-Fraktion. So hat der Stadtrat mit übergroßer Mehrheit dafür votiert, dass Bürger auf Sitzungen des Stadtrates künftig auch Fragen zu Angelegenheiten stellen können, die auf der Tagesordnung der jeweiligen Beratung stehen. Bislang war dies nicht möglich. Die Ratsverwaltung der Stadt hatte sich zuvor dagegen ausgesprochen, damit die Räte in ihrer Entscheidung nicht beeinflusst werden, so der zuständige Sachgebietsleiter Tobias Domnik-Schmidt. In Sachsen-Anhalt behandeln die Kommunen und Landkreise diesen Sachverhalt sehr unterschiedlich.

Darüber hinaus sollen die Ortschaften bei einem beschlossenen und genehmigten Stadthaushalt eine finanzielle Summe je nach Einwohnerzahl zur freien Verfügung bekommen.