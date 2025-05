Burg. - Wochen ohne Regen. Der Mai zeigt sich auch in Burg von der trockensten Seite – und vorerst ist keine Änderung des sommerlichen Wetters in Sicht. Das hat auch Folgen für den rund 850 Hektar großen Burger Stadtwald, wo es allerorts knistert und in diesen Tagen auch die Brandgefahr steigt. Neben dem schrittweisen Umbau des Waldbestandes mit mehr Laubholzarten ist die Wasserzufuhr ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).

