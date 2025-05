SLK live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Neue Pläne für die ausgebrannte Senioren-Wohnanlage in Könnern, viel Arbeit auf gleich drei Baustellen für die Rotarier in Staßfurt, ein Holz-Traktor wird vom Sanierungsfall zum Hingucker in Schönebeck: Im Ticker von Donnerstag, 15. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.